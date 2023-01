Guardiani della Galassia 3, James Gunn sulla nuova nave spaziale: 'Merito di Rocket'

Il trailer di Guardiani della Galassia 3 ha anticipato che il team di supereroi galattici della Marvel portati sul grande schermo dal regista e sceneggiatore James Gunn vivranno a bordo di una nuova nave spaziale nel capitolo conclusivo della trilogia.

In queste ore, interagendo con i fan sul social Mastodon, James Gunn ha cercato di fare chiarezza sulla nuova nave spaziale dei Guardiani della Galassia, che almeno a giudicare dalle immagini del trailer ufficiale sembrerebbero aver sostituito la loro iconica astronave, il Benatar. Sebbene nel corso delle settimane i fan si siano arrovellati sui possibili motivi di questo cambiamento, Gunn ha tranquillizzato gli animi asserendo che la cosa è molto più semplice di quanto possa sembrare: "È più semplice di così" ha scritto James Gunn nel post che trovate in calce all'articolo rispondendo ad un fan curioso di sapere che fine abbia fatto il Benatar. "Rocket continua a fornire upgrade alle navi".

Guardiani della Galassia Vol. 3 vedrà il team tornare in azione nel Marvel Cinematic Universe con nuovi costumi accurati rispetto ai fumetti. Il film si svolgerà dopo gli eventi di The Guardians of the Galaxy Holiday Special e rappresenterà la conclusione di questa iterazione del team: ciò non vuol dire che i Marvel Studios non faranno mai un Guardiani della Galassia 4, ma che qualora dovesse arrivare quel film seguirà le avventure di un team con una formazione diversa. Inoltre, la storia sarà anche la fine del ciclo di James Gunn, che dopo l'uscita di Vol 3 passerà in pianta stabile ai DC Studios.

Il film, che include nel cast Chris Pratt (Star Lord), Zoe Saldaña (Gamora), Dave Bautista (Drax), Vin Diesel (Groot) e Bradley Cooper (Rocket), oltre a Karen Gillan (Nebula), Pom Klementieff (Mantis) e Maria Bakalova (Cosmo), uscirà in Italia dal 3 maggio 2023. Quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.