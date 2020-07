Guardiani della Galassia 3, James Gunn su Howard il Papero: 'In molti sanno se ci sarà'

Sono ancora tante le incognite intorno a Guardiani della Galassia vol. 3, a cominciare dalla data di uscita e dall'impatto che avranno sulla storia gli eventi di Avengers: Endgame. Un dubbio più marginale, che sembra però incuriosire molto i fan, riguarda la presenza di Howard il Papero, personaggio doppiato da Seth Green.

Se nei giorni scorsi lo stesso attore ha ammesso di non poter parlarne, anche il regista James Gunn per il momento non vuole sbilanciarsi. Ci tiene però a mettere in chiaro di non essere l'unico a sapere se anche stavolta si concretizzerà un Easter Egg o un cameo di Howard.

Gunn ha infatti risposto a un tweet del giornalista Josh Weiss, che chiedeva: "Apparirà Howard il Papero doppiato da Seth Green in Guardiani della Galassia vol. 3? Solo James Gunn lo sa". Il suo commento è stato: "Considerato che la sceneggiatura è praticamente finita da molto tempo, lo sanno tante altre persone oltre a me!"

Di sicuro, come possiamo immaginare, Kevin Feige avrà letto lo script, così come alcuni degli attori. Se James Gunn non lascia ancora trapelare dettagli al riguardo, non è detto che gli altri sappiano mantenere il segreto ancora a lungo.

In ogni caso, anche se non lo sappiamo con certezza, sembra ragionevolmente probabile vedere Howard il Papero in Guardiani della Galassia vol. 3. Il personaggio è comparso in una scena post crediti del primo capitolo, e ha fatto una breve apparizione anche all'inizio del secondo. Sarebbe abbastanza semplice ritagliare per lui uno spazio anche nel prossimo film, che potrebbe essere l'ultimo di James Gunn, e non sembrano esserci controindicazioni.