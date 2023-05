Guardiani della Galassia 3, James Gunn: 'Ho imparato così tanto grazie a questi film'

Malgrado l'andamento al botteghino di Guardiani della Galassia 3 sia già in calo e le recensioni su Rotten Tomatoes abbiano visto tempi migliori, il terzo film è un capitolo importante per l'MCU.

In particolar modo per James Gunn pronto a salutare il Marvel Cinematic Universe con Guardiani della Galassia 3: il regista si è lasciato andare a qualche dichiarazione nostalgica nel corso di un'intervista a Screen Rant.

"Ho imparato così tanto sulla regia grazie a questi tre film - ha detto Gunn- Ho imparato così tanto sulla narrazione in termini di cosa funziona e cosa non funziona in questi tre film. Ho imparato così tanto sul lavorare con gli attori".Il regista ha affermato come il lavoro svolto in Guardiani della Galassia lo abbia fatto crescere professionalmente nel corso di questi dieci anni: il primo film dedicato alla squadra eroica, infatti, è arrivato sul grande schermo nel 2014. Gunn, inoltre, ha spiegato che è stato proprio il presidente della Marvel Kevin Feige ad insegnargli la preziosa lezione di non arrendersi mai a un film anche se manca la qualità: "Ho imparato molto da Kevin Feige su come non ti arrendi a un film - spiega il regista - continui a insistere, non importa cosa. Non puoi rinunciare a qualcosa. Anche se non è il film più bello, tu devo renderlo migliore".

Dopo le dichiarazioni di Feige circa il grande potere di Gunn nell'uccidere i personaggi del franchise, lo stesso regista ha chiarito a Collider che crede che i film debbano rappresentare al loro interno una minaccia credibile anche per il personaggio principale. Con l'arrivo di Guardiani della Galassia 3, Gunn saluta i supereroi Marvel per abbracciare nuovi progetti targati DC.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è al cinema!