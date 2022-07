Guardiani della Galassia 3, James Gunn: 'È il mio film preferito'

James Gunn che ammette, fuor di modestia, che Guardiani della Galassia 3 potrebbe diventare il film preferito di tutta la sua carriera, dovrebbe farci sperare benissimo. Questo anche perché, spiega, si tratterà di una delle pellicole di più difficile realizzazione in tutta la sua filmografia. Ecco le sue parole.

Dovrà passare ancora un po’ di tempo e diversi film del Marvel Cinematic Universe, prima di poter assistere a questo gioiello annunciato che sta diventando il terzo e ultimo capitolo sui Guardiani della Galassia. O quantomeno l’ultimo con questo assetto, dal momento che vedrà l’addio di alcuni protagonisti da Drax a Nebula nonché del suo inimitabile regista, James Gunn. Prima di allora arriveranno l’ormai attesissima serie spinoff con protagonista l’albero di Vin Diesel – grandi novità su I Am Groot, fra trailer e annuncio di una seconda stagione al SDCC, per il quale c’è da aspettare 10 giorni soltanto – e successivamente, entro fine anno, l’Holiday Special.

Le domande dei fan sotto il post della cena d’addio condivise sui social da James Gunn, partivano in realtà proprio da lì, dall’Holiday Special. James Gunn ha risposto ad alcune come se si trattasse di un’intervista e in un commento in particolare ha scritto: “L'Holiday Special è stata una gioia pura. Vol. 3 invece è stato molto difficile per un miliardo di ragioni, a cominciare dalle sue dimensioni e complessità. Potrebbe essere il mio film preferito, ma probabilmente non è stata la mia esperienza di ripresa preferita, a parte l'amore che provo per l'intera squadra”. Potete trovare la risposta di Gunn in calce all’articolo.

Per quanto riguarda la serialità, il San Diego Comic-Con non è stato portatore di buone notizie solo per i prodotti di Gunn, ma anche (ovviamente) per tutto il resto del Marvel Cinematic Universe. Il prossimo show in linea di distribuzione dopo I Am Groot è quello con protagonista Tatiana Maslany, sul quale è stato rivelato che She Hulk sarà metà cinecomic metà legal drama.