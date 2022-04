Guardiani della Galassia 3: James Gunn difende Chris Pratt delle accuse dei fan

Dopo aver annunciato di essere vicino alla fine delle riprese di Guardiani della Galassia 3, il regista James Gunn, autore anche dei precedenti film dei Guardiani, è tornato sui social per difendere Chris Pratt, interprete di Star-Lord, dalle accuse di alcuni fan del MCU, che ne desiderano il rimpiazzo per via delle sue posizioni religiose.

Gli appassionati ricorderanno che non è la prima volta che l'attore viene contestato a causa della sua fede religiosa. Infatti, già un paio di anni fa, Robert Downey Jr. e Mark Ruffalo avevano difeso Chris Pratt in seguito a delle critiche riguardanti delle sue convinzioni politiche e religiose.

In particolare, precedentemente, Chris Pratt, sebbene non ci siano informazioni certe al riguardo, sui social è stato accusato di fare parte di una congregazione religiosa nota per le sue posizioni anti-LGBTQIA+ e di sostenere opinioni politiche, a detta dei detrattori, controverse.

A quanto pare, l'argomento è tornato nuovamente di attualità. Difatti, recentemente su Twitter alcuni fan hanno espresso il desiderio di vedere Chris Pratt sostituito nel ruolo di Star-Lord. A quel punto, James Gunn ha risposto personalmente alle accuse rivolte all'attore con dei post che potete trovare in calce alla notizia.

Nel primo dei due, il regista risponde a un utente che aveva dichiarato quanto segue: "Marvel. Ascoltatemi. Rimpiazzatelo". La frase è anche accompagnata da un'immagine che suggerisce il sostituto, ovvero Patrick Wilson, che, invece, rivedremo a breve in Aquaman 2.

Qui di seguito, potete leggere la risposta di James Gunn, nella quale il regista contesta l'opinione dell'utente : "Per cosa? Per via delle tue infondate e completamente false convinzioni riguardo lui? Per qualcosa di non vero che qualcun altro ti ha detto di lui? Chris Pratt non verrà mai rimpiazzato come Star-Lord, ma, se ciò dovesse accadere, ce ne andremmo tutti con lui".

Nel secondo post, Gunn ritorna sull'argomento, affrontando il tema della chiesa frequentata da Pratt. Ecco le parole del regista in merito: "Io conosco la chiesa che attualmente frequenta. E tu? (La risposta è che non lo sai, ma hai sentito da qualcuno che ha sentito da qualcun altro che ha sentito dove va in chiesa, perciò hai deciso: "Va bene, crederò a questa terribile cosa che ho letto online riguardo questa celebrità!")".