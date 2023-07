Guardiani della Galassia 3, James Gunn sulla crudeltà dell'Alto Evoluzionario

Se amate gli animali e siete troppo sensibili, Guardiani della Galassia Vol. 3 non è un film per voi. Nel terzo e ultimo film diretto da James Gunn, il nuovo super villain è l'Alto Evoluzionario, un crudele genetista che effettua terribili esperimenti sugli animali legati al doloroso passato di Rocket Raccoon.

Per via delle delicate tematiche trattate, Guardiani della Galassia Vol. 3 è un film meravigliosamente animalista: colpisce come un pugno nello stomaco una verità spesso taciuta nel mondo reale e proprio per questo motivo, James Gunn ha tentato di bilanciare la crudeltà del personaggio interpretato da Chukwudi Iwuji, senza forse riuscirci troppo vista la convincente interpretazione dell'attore: "C'è un lato oscuro nel film - ha detto il regista - nei primi due film, c'era un lato oscuro, ma non era così esteso. Vedere scene come quelle, dove un animale viene bruciato vivo, anche se è solo per mezzo secondo, può essere ancora intenso per il pubblico e può essere intenso per i giovani. Non volevamo che questo aspetto non fosse presente nel film, ma senza esplorarlo fino in fondo. È già tanto ciò che vediamo sullo schermo".

Anche per Iwuji non è stato facile calarsi nei panni di un villain tanto crudele: l'attore ha rivelato di sentirsi così tanto in colpa da pensare che sarebbe andato all'Inferno. L'Alto Evoluzionario pagherà per le atrocità che ha commesso? Forse una scena eliminata chiarisce il destino del villain di Guardiani della Galassia.