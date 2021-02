Guardiani della Galassia 3, James Gunn conferma: 'Le riprese iniziano quest'anno'

È stato un anno tutt'altro che facile per Marvel, quello conclusosi quasi due mesi fa: l'emergenza coronavirus non ha fatto sconti a nessuno, facendo sì che il 2020 passasse alla storia come il primo anno senza film dell'MCU dai tempi di Iron Man e costringendo più di una produzione a slittare la data d'esordio o addirittura di inizio lavorazione.

Tra un Black Widow e uno Spider-Man 3, dunque, i fan avevano cominciato a preoccuparsi anche per Guardiani della Galassia vol.3: fortunatamente, stando alle notizie circolate negli ultimi tempi, la produzione del film che segnerà il ritorno di James Gunn alla guida di un film Marvel dopo il temporaneo allontanamento da Disney non dovrebbe subire ulteriori ritardi.

A confermarlo ancora una volta è stato lo stesso Gunn durante una sessione di Q&A su Instagram con i propri fan: "Le riprese inizieranno quest'anno" ha risposto il regista a chi gli chiedeva notizie sul ritorno di Chris Pratt, Zoe Saldana e soci sul set.

La cosa, comunque, aveva già trovato conferma qualche tempo fa: a tal proposito, ecco quando e dove avranno luogo le riprese di Guardiani della Galassia vol.3; sempre James Gunn, inoltre, qualche tempo fa ha confermato la morte di un personaggio in vista di Guardiani della Galassia vol.3.