Guardiani della Galassia 3, James Gunn commenta i famosi rumor su Lady Gaga

In questi giorni sono riemersi i famosi rumor sulla possibile presenza di Lady Gaga in Guardiani della Galassia Vol 3, arrivati per la prima volta online nel 2009 e tornati prepotentemente alla ribalta dopo l'uscita di Guardiani della Galassia Speciale Natalizio: ma che cosa ne pensa James Gunn?

Spuntato sui social per commentare i famosi leak sul possibile futuro della saga del DCU, di cui adesso è a capo, il regista e sceneggiatore della saga di Guardiani della Galassia ne ha approfittato anche per accontentare i fan del Marvel Cinematic Universe e mettere i puniti sulle i della situazione Lady Gaga: rispondendo ad una domanda diretta di un suo follower, infatti, come potete vedere in calce all'articolo James Gunn ha negato il coinvolgimento di Lady Gaga in Guardiani della Galassia 3. Secondo le indiscrezioni, la star avrebbe dovuto interpretare l'interesse sentimentale di Rocket Raccoon nel threequel della saga, prestando la voce a Lylla la lontra spaziale.

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol 3 seguirà Peter Quill che, ancora provato dalla perdita di Gamora, dovrà riunire intorno a sé la sua squadra per difendere l'universo ancora una volta, oltre a proteggere uno del gruppo. Una missione che, se non sarà portata a termine con successo, potrebbe portare alla fine dei Guardiani così come li conosciamo. Il film è scritto e diretto da James Gunn ed è interpretato da Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff, con Vin Diesel nei panni di Groot e Bradley Cooper in quelli di Rocket nella versione originale, oltre a Sean Gunn, Chukwudi Iwuji, Will Poulter e Maria Bakalova. Per quanto riguarda Lady Gaga, la star sarà vista prossimamente in Joker Folie à Deux nei panni di Harley Quinn.

