Guardiani della Galassia 3, James Gunn sarà al Comic-Con: novità in arrivo?

Il Comic-Con di San Diego tornerà finalmente la prossima settimana e i fan di vari franchise saranno felici di poter partecipare all'evento di persona per la prima volta dall'inizio della pandemia.

Il mese scorso, i Marvel Studios hanno confermato la loro presenza all'evento e il regista di Guardiani della Galassia James Gunn, che ha recentemente ringraziato il cast, ha reagito alla notizia. Nuove informazioni su Guardiani della Galassia Vol. 3 potrebbero quindi arrivare ben presto.

Oltre ai suoi lavori con la Marvel, Gunn ha anche diretto The Suicide Squad e Peacemaker per la DC, e il suo post più recente conferma che parteciperà all'SDCC.

"Non vedo l'ora di ricevere i miei poster esclusivi di #TheSuicideSquad @MondoNews al #SDCC", ha scritto Gunn. Il regista ha condiviso alcuni fantastici poster di The Suicide Squad, che potete controllare in calce alla notizia.

"Saremo al Comic-Con il prossimo mese, cosa di cui siamo entusiasti", ha condiviso il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige durante una conferenza stampa per Thor: Love and Thunder. "La prima volta da quando siamo saliti sul palco lì tre anni fa a parlare di questo film e di molti altri. E ora, penso, non tutto, ma quasi tutto quello di cui abbiamo discusso tre anni fa, è stato rilasciato, quindi saremo entusiasti di poter parlare del futuro".

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di Chris Pratt su Guardiani della Galassia 3.