Guardiani della Galassia 3, James Gunn sulla colonna sonora: 'Sarà diversa, non moderna!'

Uno degli aspetti più apprezzati nelle scelte di James Gunn sulla saga dei Guardiani della Galassia sono sempre state le colonne sonore. Demodé, vintage e old fashioned: gli Awesome Mix Tape di Peter Quill sono semplicemente insostituibili. Eppure qualcuno sosteneva che sarebbero stati rimpiazzati da canzoni moderne: non sia mai!

A confermarlo è lo stesso James Gunn attualmente impegnato presso il DCEU, che ha dato riprova del suo stile assolutamente irriverente e inedito per gli standard dei cinecomic odierni. Ce lo ha dimostrato con l’irripetibile black humor di Peacemaker, ma in un certo senso è stato proprio questo a renderlo attraente per la Jennifer Holland di Peacemaker, che dopo essersi innamorata della regia alla fine si è innamorata anche del regista, rendendo ufficiale la loro storia. Ma a fianco della vita che Gunn si sta costruendo presso Casa Warner, c’è anche quella della Marvel cui si prepara a dire addio.

Il terzo capitolo dedicato a Starlord e alla sua simpatica combriccola intergalattica sarà infatti l’ultimo con Gunn alla regia. Il che renderà necessario un addio in grande stile, con tutti i dettagli che hanno contribuito a rendere tanto amato il franchise all’interno dell’MCU. Uno di questi, ovviamente, è la colonna sonora. Ma secondo alcune speculazioni di diversi utenti e considerando che Peter non ha più i mixtape preparatigli dalla madre, nel film in arrivo ci sarebbero potute essere canzoni moderne.

Questo perché alla fine di Endgame, Quill si intrattiene sulla terra per un breve periodo, prima di caricare e partire con Thor alla volta delle stelle. Secondo alcuni, avrebbe impiegato il tempo andando a caccia di nuove canzoni moderne – quelle uscite all’epoca di Endgame – come sottofondo delle proprie avventure. Ma a smentire definitivamente la teoria, ci ha pensato Gunn in risposta a un post twitter: “Esco dal set in questo istante e posso assicurare che non ci sono canzoni moderne. Quill lasciò la terra appena poté. Tutte le canzoni verranno dallo Zune acquistato da Yondu e regalato a Quill. E non sono state scelte da sua madre, ve lo possono garantire”. Parliamo comunque di una bella selezione, visto che il dispositivo dovrebbe contenere ben trecento brani originali.

Tempo fa, James Gunn è tornato sull’importanza quasi sacrale di questi mixtape, spiegando la scelta di ordinare l'album ufficiale secondo una playlist diversa rispetto a quella che si ascolta nei film: “Penso che sia perché l'ordine in cui si trovano nel film è diverso dall'ordine in cui funzionano bene. Come sa bene chi ha messo insieme mixtape per tutta la vita, l'ordine delle canzoni nel film non funziona esattamente allo stesso modo. Ecco perché. Quando metti insieme le canzoni, c'è un flusso nel modo in cui i brani devono chiamarsi l’un l’altro. E se le metti nell'ordine nel film, finisce per essere troppo pop nella parte anteriore e troppo cupa nella metà posteriore. Diventerebbe fin troppo depressivo man mano che si va avanti, specialmente nel secondo volume". Voi avete scaricato le colonne sonore dei due film? Quale vi è piaciuta di più? Ditecelo nei commenti!