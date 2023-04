Guardiani della Galassia 3, James Gunn avrebbe chiesto ad alcuni attori di unirsi alla DC

Manca sempre meno all'arrivo nelle sale di Guardiani della Galassia Vol.3, film che concluderà la collaborazione tra James Gunn e i Marvel Studios. Rispondendo, come al solito, a dei fan su Twitter, il regista ha ammesso di aver parlato con alcuni membri del cast per chiedergli di unirsi al DCU.

Ovviamente il regista non ha dichiarato a quali interpreti si riferisse. Molti fan avevano già preso in considerazione la possibilità che Gunn potesse cercare di convincere alcuni volti noti del franchise dei Guardiani a scavalcare la barricata e passare alla "concorrenza". Il fatto che Gunn, che per anni ha collaborato con i Marvel Studios, sia diventato CEO dei DC Studios da alcuni fan dell'universo cinematografico di proprietà della Disney è stato definito quasi un tradimento.

Nonostante Kevin Feige abbia augurato il meglio a James Gunn dopo il passaggio alla DC, in molti si sono continuati a chiedere se il regista avrebbe cercato di "sedurre" dei membri del cast dei Guardiani, sapendo, soprattutto, che questo capitolo segnerà la fine del percorso nell'MCU del personaggio di Drax, interpretato da Dave Bautista. Rispondendo alla domanda di un fan, il regista ha commentato con un semplice "Alcuni", lasciando intendere di aver parlato con qualcuno di loro per universi al DC Universe.

In attesa dell'uscita del nuovo capitolo del grande puzzle dei Marvel Studios, le prospettive di incasso di Guardiani della Galassia Vol.3 sono da urlo, anticipando introiti impressionanti. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!