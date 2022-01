Guardiani della Galassia 3, James Gunn avvisa: 'Will Poulter è perfetto come Adam Warlock'

Dopo aver annunciato di essere pronto a prendersi una pausa dopo Guardiani della Galassia 3, il regista e sceneggiatore James Gunn ha stuzzicato i fan del Marvel Cinematic Universe svelando qualche retroscena sull'Adam Warlock interpretato da Will Poulter.

In un'intervista con ScreenRant, l'autore ha discusso le riprese attualmente in corso di Guardiani della Galassia 3 anticipando la performance di Will Poulter nei panni del celebre supereroe cosmico, dichiarando: "È il migliore. Sta facendo faville in quel ruolo. Credo che le persone ameranno davvero Adam. Will è un attore fantastico e Adam Warlock è un personaggio incredibile e non vedo l'ora che i fan possano scoprire che cosa stiamo preparando per loro con questo nuovo film."

Oltre a parlare del personaggio interpretato da Poulter, Gunn ha anche fornito alcuni aggiornamenti sui lavori di Guardiani della Galassia Vol. 3, lasciando intendere che in questi giorni la troupe ha incontrato alcune difficoltà legate alla sicurezza anti-covid: "Sai, sono tempi difficili col covid e tutto il resto, ma si spera che torneremo a girare martedì".

Ricordiamo che Guardiani della Galassia Vol. 3 ha attualmente una data d'uscita fissata per il 5 maggio 2023: quali sono le vostre aspettative per il terzo episodio dell'acclamata saga space-opera del Marvel Cinematic Universe? E quali sono le vostre previsioni sul ruolo di Adam Warlock e la performance di Will Poulter? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.