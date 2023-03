Guardiani della Galassia 3, James Gunn avvisa i fan: 'Attenti agli spoiler'

Come al solito James Gunn si sta rivelando molto aperto e, soprattutto, disponibile con i suoi fan. In occasione dell'uscita di Guardiani della Galassia Vol.3 ha scritto un tweet nel quale avvisa gli appassionati su quando iniziare a fare attenzione agli spoiler sui social riguardo la pellicola.

La data d'uscita del terzo capitolo della trilogia diretta dai Gunn sotto il cappello dei Marvel Studios sta arrivando e, a differenza degli altri registi, sembra che il regista voglia preparare le persone nel tentativo di evitare in tutti i modi di far incombere in possibili spoiler dovuti alle anteprime e alle proiezioni speciali che si terranno nel mese di aprile. La tendenza di Gunn a rispondere ai fan è stata apprezzata anche da Kevin Smith, soprattutto su domande riguardo il complesso passaggio di testimone in corso negli uffici dei DC Studios.

Il grande saluto finale di James Gunn al Marvel Cinematic Universe molto probabilmente sarà caratterizzato da commozione ed emozione in quella che si prospetta essere una chiusura del cerchio per gran parte dei personaggi. "Potrebbe essere saggio fare attenzione a ciò che si legge sui siti social network a partire dalla fine di aprile se si desidera evitare spoiler per #Vol3. Detto questo, non credo che il tuo godimento diminuirà molto conoscendoli" ha scritto Gunn su Twitter avvisando preventivamente i fan.

Nel frattempo James Gunn ha annunciato che sarà lui a dirigere Superman Legacy, reboot totale del personaggio all'interno del nuovo universo cinematografico dei DC Studios gestito dallo stesso regista e da Peter Safran. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!