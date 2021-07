Guardiani della Galassia 3, James Gunn anticipa: 'Avrà un tono più forte dei precedenti'

Anche se James Gunn è attualmente impegnato con il tour promozionale per l'uscita del cinecomic DC The Suicide Squad e ha concluso solo in questi giorni le riprese di Peacemaker, l'instancabile regista è già al lavoro su Guardiani della Galassia 3, di cui ha dato qualche anticipazione in una recente intervista.

Il mese scorso Entertainment Weekly! ha avuto modo di intervistare James Gunn e chiedere nuovi aggiornamenti sul terzo capitolo de I Guardiani della Galassia, uno dei più attesi titoli del calendario Marvel dei prossimi anni.

"Sto ancora girando Peacemaker, ma sto iniziando a lavorare su Guardiani della Galassia 3" ha risposto Gunn nell'articolo pubblicato solo in questi giorni "Per il terzo film dei Guardiani, lo script è stato ultimato da un sacco tempo. Ci sto un po' giocando da allora, modificandolo qua e là, ma è rimasto praticamente lo stesso di tre anni fa".

"È piuttosto forte. È una storia più profonda delle precedenti, quindi è un percorso emotivo quello che abbiamo davanti" ha poi rivelato.

Tutt'altra cosa rispetto all'annunciato Holiday Special per Disney+ con protagonisti sempre i Guardiani...

"Oh, quello è facile, è uno spasso" ha infatti affermato "L'ho scritto un paio di mesi fa e sono davvero molto contento del risultato. Credo sarà un bell'Holiday Special".

Insomma, 2021, 2022 e 2023 saranno tutti all'insegna di James Gunn.