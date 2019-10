Guardiani della Galassia 3, James Gunn anticipa l'arrivo di Nova

Sono ancora scarsi i dettagli relativi a Guardiani della Galassia Vol. 3, se non per il fatto che la sceneggiatura dovrebbe essere pronta e che le riprese partiranno una volta concluse quelle di The Suicide Squad, che il regista sta sviluppando per DC Films.

Durante una delle sue solite apparizioni su Twitter, però, il regista James Gunn ha anticipato l'arrivo di Nova, personaggio amatissimo dai fan Marvel ancora inedito nel Marvel Cinematic Universe.

Rispondendo ad un follower che gli ha chiesto quanto fosse ferrato circa la storia editoriale di Nova (il lettore, come potete vedere nel post in calce all'articolo, sostiene di aver sentito voci secondo cui Gunn sia completamente all'oscuro del passato del personaggio), il regista ha svelato di conoscere almeno il 75% delle storie a fumetti scritte sul supereroe.

Da notare che il personaggio è anche uno dei preferiti in assoluto di Kevin Feige, boss dei Marvel Studios, che in passato ha spiegato che la compagnia sta cercando un modo di introdurlo nel Marvel Cinematic Universe fin dal primo Guardiani della Galassia, nel quale originariamente avrebbe dovuto debuttare.

Voi cosa ne pensate? Credete che col terzo capitolo del franchise sia arrivato il momento di vedere anche Nova? Ditecelo nei commenti.

Guardiani della Galassia Vol. 3 non ha ancora una data di uscita ufficiale, anche se probabilmente il film farà parte della Fase 5 del MCU insieme ai progetti già annunciati come Black Panther 2, Ms. Marvel, She-Hulk, Blade, Moon Knight e un misterioso film cross-over con Tom Holland.

