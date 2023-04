Guardiani della Galassia 3, James Gunn annuncia tre nuovi personaggi!

Guardiani della Galassia Vol.3 chiuderà ufficialmente la storia della squadra di eroi (più o meno) all'interno del Marvel Cinematic Universe e segnerà la fine della collaborazione di James Gunn con lo studio. Il regista ha presentato un nuovo importante personaggio, doppiato da un volto noto dell'MCU.

Il terzo e ultimo capitolo dei Guardiani si prenderà il suo tempo per esplorare la origin story di Rocket Racoon, fatto a pezzi e ricreato dall'Alto Evoluzionario con l'obiettivo di dare vita a creature geneticamente modificate. Nel film saranno presentati anche quelli che sono stati gli amici d'infanzia di Rocket e che con lui hanno trascorso dolori e sofferenze. James Gunn ha presentato i tre personaggi e i rispettivi doppiatori attraverso un tweet.

Lylla the Otter, Floor the Rabbit e Teefs the Walrus saranno importantissimi per raccontare l'evoluzione di Rocket e il modo in cui ha affrontato le sofferenze del proprio passato. I tre saranno doppiati rispettivamente da Linda Cardellini, Mikaela Hoover e Asim Chaudhry. La prima è già un volto particolarmente conosciuto al Marvel Cinematic Universe. Da 8 anni è, infatti, l'interprete di Laura Barton moglie di Clint Barton che in Hawkeye abbiamo scoperto essere un ex agente dello SHIELD con il codice identificativo di Agente 19. Secondo Gunn, l'amicizia tra i tre personaggi "è una delle cose più potenti dell'intero film".

Nel frattempo James Gunn ha svelato il numero esatto di post-credit di Guardiani della Galassia Vol.3, aumentando incredibilmente l'hype del pubblico. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!