Guardiani della Galassia 3: nuovi aggiornamenti in arrivo da James Gunn!

L'atteso terzo capitolo della saga dei Guardiani della Galassia prende forma ogni giorno di più e, come consuetudine, James Gunn continua direttamente ad offrirci aggiornamenti sulla pellicola.

Recentemente, il regista ha condiviso su Twitter le canzoni dei primi due capitoli di Guardiani della Galassia, pubblicando la playlist di Spotify per rispondere ad un fan che aveva chiesto novità sulla soundtrack del terzo film. Nel post, che potete trovare in calce alla notizia, Gunn ha aggiunto "No, non saranno mai in questa lista perché Meredith non ha scelto le canzoni su Zune, quindi sono diverse dalle canzoni del Vol 1 e 2".

Guardiani della Galassia Vol. 3 farà parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe e James Gunn ha ufficialmente concluso il film all'inizio di quest'anno, che è ora nella fase di post-produzione. L'uscita della pellicola è prevista per maggio 2023 e sarà anticipata dallo speciale natalizio, intitolato Guardiani della Galassia - Holiday Special, che arriverà in esclusiva su Disney Plus a fine anno.

Per quanto riguarda l'MCU, Black Panther: Wakanda Forever sarà l'ultimo film di quest'anno, mentre la nuova fase verrà inaugurata da Ant-Man e The Wasp: Quantumania qualche mese dopo. Intanto, sul fronte serie tv ha da poco fatto il suo debutto su Disney+ She-Hulk: Attorney at Law, con protagonista Tatiana Maslany.