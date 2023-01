Guardiani della Galassia 3, James Gunn su Adam Warlock: 'Non è un eroe, è come un bambino'

Uno degli elementi più attesi di Guardiani della Galassia vol.3 è senza dubbio Adam Warlock: il personaggio di Will Poulter farà il suo esordio nel Marvel Cinematic Universe in occasione dell'ultimo film di James Gunn per il franchise, ma ad oggi sappiamo ancora troppo poco per quanto riguarda il suo ruolo in quest'universo.

A parlarne, mentre una nuova foto di Guardiani della Galassia vol.3 ci mostra proprio Adam Warlock, è stato lo stesso James Gunn: il regista di The Suicide Squad ha pensato di metterci in guardia, ricordandoci di non aspettarci un Warlock eroe, ma più una sorta di bambino ancora alle prime armi.

"Decisamente non è un eroe. Ciò che vedremo sarà la forma infantile di Warlock, sarà appena uscito dal suo bozzolo e non sarà ancora in grado di capire granché della vita. È come un bambino. [...] La gente online diceva: 'Oh, Tom Cruise dovrebbe fare Adam Warlock'. Ma io volevo qualcuno che avesse un aspetto giovanile, volevo una persona che avesse nelle sue corde il dramma ma anche la commedia, non solo per questo film ma anche nell'ottica in cui Marvel sfrutterà Warlock in futuro" sono state le parole del regista.

E voi, cosa ne pensate? Credete che Will Poulter sia stata la scelta giusta? Scriveteci nei commenti le vostre impressioni! Nelle ultime foto rilasciate, intanto, abbiamo notato un interessante upgrade di Nebula in vista di Guardiani della Galassia vol.3.