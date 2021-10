Guardiani della Galassia 3, James Gunn: 'Abbiamo fatto casting per dozzine di ruoli'

Il Marvel Cinematic Universe, si sa, è sempre in movimento: ogni nuovo film porta con sé nuove storie e nuovi personaggi, e questo Guardiani della Galassia vol. 3 non sembra dover fare eccezione, almeno stando alle parole di un James Gunn che parrebbe esser stato parecchio impegnato con i casting negli ultimi tempi.

Dopo aver commentato le voci sul possibile slittamento di Guardiani della Galassia 3, infatti, il regista si è concesso una delle tante sessioni di botta e risposta con i suoi fan, rispondendo a varie domande relative al nuovo film sulle avventure di Star-Lord e soci e affrontando, appunto, anche la questione casting.

Casting che, come dicevamo, hanno effettivamente tenuto parecchio impegnato il regista nel corso delle fasi iniziali della produzione di Guardiani della Galassia vol.3: "Abbiamo fatto casting per dozzine di ruoli in Guardiani della Galassia vol.3" sono state le parole con cui Gunn ha risposto, tramite Twitter, a chi gli chiedeva lumi al riguardo.

Naturalmente non si tratterà di soli ruoli principali, ma con numeri del genere è facile prevedere un film che abbia in serbo un bel po' di sorprese per i fan! A proposito di nuovi personaggi, intanto, secondo alcuni la storia di Gamora potrebbe servire per introdurre Adam Warlock nell'MCU.