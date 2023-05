Guardiani della Galassia 3 introduce un nuovo supereroe Marvel! (Oltre ad Adam Warlock)

Dopo aver scoperto come finisce Guardiani della Galassia 3 e cosa mostrano le scene post credit di Guardiani della Galassia 3, dovete sapere che il nuovo film Marvel Studios introduce a sorpresa nel MCU anche un nuovo insospettabile supereroe Marvel Comics.

Come confermato dai titoli di coda del film, infatti, la strana ragazzina dai capelli bianchi (intravista anche nel trailer di Guardiani della Galassia 3) è la versione MCU Phyla-Vell, un personaggio dei fumetti Marvel nato nel 2004 dallo scrittore Peter David e l'artista Paul Azaceta sul numero #16 della serie di 'Captain Marvel': anche in questo caso, tuttavia, il passaggio dalla carta al grande schermo è stato 'traditore' nei confronti delle origini del personaggio, dato che Phyla-Vell nei fumetti è la figlia di Mar-Vell, il primo Captain Marvel, o meglio geneticamente progettata dal DNA di Mar-Vell per replicare la sua super forza, velocità e robustezza, oltre alla capacità di volare e manipolare l'energia.

Nel Marvel Cinematic Universe invece la sua storia è abbastanza diversa, o per lo meno lo diventa se la si guarda dal punto di vista della parentela con la Captain Marvel (Carol Danvers) della saga cinematografica: anche in questo caso, infatti, Phyla-Vell ha ottenuto i suoi poteri per via di alcuni esperimenti genetici, nello specifico quelli dello psicotico nuovo villain Alto Evoluzionario. Comunque, in Guardiani della Galassia 3 viene rivelato che Phyla-Vell si unisce ai nuovi Guardiani guidati da Rocket Raccoon, che certamente i fan rivedranno nelle prossime avventure della saga.

Al momento non è chiaro quali siano i piani dei Marvel Studios per questa nuova Phyla-Vell, certo fa sorridere che la sua introduzione totalmente a sorpresa sia avvenuta a pochi mesi dall'uscita di The Marvels: prima o poi Phyla-Vell avrà a che fare con Carol Danvers o la razza dei Kree? Bisognerà aspettare per scoprirlo.