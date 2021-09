Guardiani della Galassia 3, ecco l'immenso storyboard di James Gunn: 'Ed è solo una scena'

Dovrebbero iniziare entro la fine dell'anno le riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3, che sarà incentrato sulla storia di Gamora e Nebula. Sappiamo quanto sia maniacale James Gunn e quanto ci tenga alla creazione degli storyboard, e il regista ce ne ha appena offerto una nuova conferma.

Domenica scorsa, infatti, James Gunn ha pubblicato su Twitter una foto del lavoro che lo ha tenuto impegnato per il weekend: un impressionante malloppo di carta con i disegni di ogni inquadratura, così come è stata concepita nella sua testa e così come sarà girata sul set, salvo ripensamenti dell'ultimo momento.

Eppure, come spiega lui stesso nella didascalia, non si tratta che di sette pagine o poco più della sceneggiatura. "Il mio weekend" possiamo leggere anche in calce alla notizia. "Lo storyboard di Guardiani della Galassia 3 per una sola sequenza. Questo rappresenta sette pagine e un terzo dello script. Sezione più difficile finora."

Abbiamo già parlato, nei giorni scorsi, della commozione del cast di Guardiani della Galassia Vol. 3 alla lettura della sceneggiatura. Qualche tempo fa, invece, James Gunn ha spiegato il motivo delle centinaia di vignette che abbozza per ogni suo film.

"Questa serie di disegni e descrizioni diventa la mia Bibbia del film, che per me è più importante della sceneggiatura. Sono almeno 2500 inquadrature o qualcosa del genere per i miei film recenti. Scrivere una sceneggiatura per me è solo un tentativo di descrivere ciò che vedo visivamente, quindi questo è più vicino alla verità di come vedo la storia. E il film, ovviamente, è ancora più vicino."