Guardiani della Galassia 3: le Greatest Hits del team del nuovo trailer (che sa di addio)

C'è aria di grande attesa intorno a Guardiani della Galassia 3, specialmente perché i Marvel Studios stanno 'vendendo' il film al grande pubblico come un addio definitivo al team guidato da James Gunn, e il nuovo trailer appena pubblicato di certo rafforza queste sensazioni.

Del resto il regista e sceneggiatore James Gunn, che dopo la pubblicazione di questo film dirà personalmente addio ai Marvel Studios per assumere definitivamente la guida del nuovo DCU dei DC Studios, ha confermato che Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà "l'ultima volta che le persone vedranno questa squadra", composta da Peter Quill, alias Star-Lord (Chris Pratt), Gamora (Zoe Saldaña), Drax (Dave Bautista), Nebula (Karen Gillan), Mantis (Pom Klementieff), Kraglin (Sean Gunn), Groot (Vin Diesel) e Rocket Raccoon (Bradley Cooper). Non a caso, il filmato promozionale appena pubblicato fornisce un emozionante riepilogo delle Greatest Hits dei Guardiani della Galassia, mostrando tutti i momenti clou del team nel Marvel Cinematic Universe.

Siete pronti a dire addio a (alcuni, presumibilmente, e non tutti) questi personaggi? L'appuntamento per il gran finale della trilogia scritta e diretta da James Gunn è fissato al 3 maggio prossimo per la sale cinematografiche italiane, mentre l'uscita negli USA è prevista per il 5 maggio. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

A proposito di addii: ecco le parole con cui James Gunn ha salutato la Marvel in vista dell'inizio dei lavori sul suo prossimo film, Superman: Legacy, che sarà il primo capitolo del DCU.