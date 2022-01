Guardiani della Galassia 3, Gamora avrà un look fedele ai fumetti? La foto di Zoe Saldana

Zoe Saldana aveva svelato il look di Gamora dal dietro le quinte di Guardiani della Galassia 3 già alla fine dello scorso anno, ma adesso qualche settimana più tardi l'attrice ha postato una nuova foto dal set che ha immediatamente catturato l'attenzione dei fan.

Come potete vedere nella foto riportata in calce all'articolo, e pubblicata dalla star del Marvel Cinematic Universe e della saga di Avatar sulla propria pagina ufficiale del social network Instagram, in Guardiani della Galassia 3 Gamora potrebbe avere un look più fedele ai fumetti: i fan più attenti, infatti, hanno notato che l'ombretto sfumato intorno agli occhi dell'attrice ha un colorito tendente al dorato, che per anni è stato un tratto distintivo della Gamora dei comics.

E' la prima volta in assoluto che la versione cinematografica sfoggia questo look, e del resto la mossa del reparto trucco non potrebbe essere più tempestiva: come saprete, infatti, la Gamora interpretata da Zoe Saldana in Guardiani della Galassia 3 non sarà la stessa conosciuta nei primi film della saga, uccisa da Thanos in Avengers: Infinity War; questa 'nuova' Gamora proviene dalla linea temporale alternativa visitata dagli Avengers in Avengers: Endgame, e secondo i pochi dettagli della trama del nuovo film i Guardiani si metteranno alla ricerca di Gamora per convincerla ad unirsi alla gang. Secondo voi Star Lord riuscirà a far innamorare anche questa nuova versione di Gamora? Ditecelo nei commenti.

Scritto e diretto da James Gunn, Guardiani della Galassia Vol. 3 includerà una parata di stelle, tra cui Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Vin Diesel, Bradley Cooper, Karen Gillan, Pom Klementieff, Sean Gunn, Sylvester Stallone e Chukwudi Iwuji. Come confermato da Gunn stesso, il nuovo arrivato Will Poulter sarà Adam Warlock. La data d'uscita è fissata per il 5 maggio 2023, ma prima i Guardiani della Galassia saranno visti in Thor: Love & Thunder di Taika Waititi, in uscita l'8 luglio 2022.