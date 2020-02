Guardiani della Galassia 3, ci saranno Galactus e Silver Surfer? Risponde James Gunn

Nelle scorse ore ha iniziato a circolare un rumor secondo cui in Guardiani della Galassia Vol. 3 il regista James Gunn avrebbe introdotto due personaggi molto amati dai fan della Marvel, vale a dire Galactus e Silver Surfer.

Il villain e il supereroe cosmico come noto sono legati al franchise dei Fantastici 4, passato nelle mani della Disney dopo la fusione con la 20th Century Fox, ma la loro natura cosmica li rende assai papabili anche per la space opera con Star-Lord, Rocket Raccoon e tutti gli altri.

Come potete vedere in calce all'articolo, rispondendo ai suoi fan tramite le storie di Instagram, il regista e sceneggiatore ha confermato di aver avuto delle discussioni in proposito, anticipando di fatto la possibilità di vedere i due personaggi nel terzo capitolo della saga. Tuttavia, successivamente il post sarebbe stato cancellato e, come riporta ComicBook, il regista avrebbe addirittura negato che le conversazioni citate siano mai avvenute.

Il regista come noto fu licenziato dalla Disney per poi essere riassunto dopo aver accettato di scrivere e dirigere The Suicide Squad per DC Films e Warner Bros., ma a quel punto i Marvel Studios erano sul punto di acquistare i diritti sulle proprietà di Fantastic Four e X-Men. Il regista ha confermato che la sua prima sceneggiatura è stata riscritta dopo la sua riassunzione, quindi secondo i fan il tempo per includere personaggi acquisti dalla fusione con Fox potrebbe esserci stato.

Vi ricordiamo che Guardiani della Galassia 3, le cui riprese inizieranno fra circa un anno, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma farà parte della Fase 5 del MCU. Il film chiuderà le storie dei personaggi principali del franchise.