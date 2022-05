Guardiani della Galassia 3: nelle foto del cast spunta un membro di Peacemaker!

La fine delle riprese di Guardiani della Galassia 3 dovrebbe segnare anche l'addio di James Gunn all'amatissimo franchise MCU. Molta nostalgia nelle foto condivise, ma anche tanti nuovi indizi. E all'improvviso è spuntato fuori un'interprete che abbiamo già visto in The Suicide Squad e Peacemaker: sarà nel film?

Come ben sappiamo, saranno diversi i titoli in cui ritroveremo la squadra di Starlord ben prima che il terzo capitolo a loro dedicato segni l’addio di tutta una serie di membri storici, fra cui anche il loro iconico padre dall’altro lato della cinepresa, James Gunn. Fra due mesi circa li ritroveremo in Thor: Love and Thunder, che si è appena vista pubblicata la prima foto di scena con il Thor di Natalie Portman. A dicembre invece nell’Holiday Special a loro dedicato. Una manciata di tasselli che ci dividono però da un finale che si preannuncia drammatico e che, oltre a Drax, potrebbe segnare la fine anche per Nebula.

Inutile dire però che, nel momento in cui una buona parte della restante squadra rimanga in piedi, serviranno nuove reclute per rinsaldare i ranghi dei Guardiani. Fra le tante opzioni è sputata una possibile serie spinoff sui Ravagers di Sylvester Stallone, ma ora una serie di foto del cast, pubblicate da Gunn per brindare al fine riprese, ci mostrano un volto che nessuno si sarebbe aspettato. Quello di Jennifer Holland, interprete di Emilia Harcourt nello spinoff Peacemaker, che proprio di recente è stato sbalzato dal primo posto fra le serie 2022 più viste. Considerando il fatto che fra la Holland e Gunn è nata una storia d’amore proprio sul set, era possibile che l’attrice fosse presente ai festeggiamenti solo in qualità di accompagnatrice.

Ma era il post di Gunn e il modo in cui era stato scritto, che avevano portato in molti – anche giustamente – ad annunciare l’entrata della Holland nel cast del film. Nella prima foto condivisa mancava infatti Zoe Saldana e Gunn ci ha tenuto a pubblicarne una seconda, in cui l’interprete di Gamora era in compagnia della Holland, scrivendo: “Zoe era con noi ma l’unica foto che avevo con lei mostrava anche un attore non ancora annunciato”. Tertium non datur: se l’unica foto che aveva era con qualcuno ancora da annunciare e se guarda caso la Holland veniva mostrata in una foto con la Saldana, doveva essere proprio l’interprete della Harcourt il membro non ancora annunciato.

Peccato che Gunn sia intervenuto per correggere il tiro, rispondendo alle testate che stavano battendo la notizia con un secondo tweet: “In realtà non l'ho confermato, ma devo prendermi parzialmente la colpa. Mi sono reso conto nel momento in cui ho pubblicato la foto che il mio tweet era scritto in modo orribile”. Da notare, però, che in realtà questa seconda risposta non suona affatto come una smentita, ma solo come una mancata conferma. Considerando la quantità di camei offerti da Gunn nei suoi film, non è impossibile credere che ne abbia concesso uno anche alla compagna, che qualche mese fa aveva anche dichiarato di essere stata sul set dell’Holiday Special.