Guardiani della Galassia 3, nel film poteva comparire uno dei migliori villain Marvel!

Uno dei migliori cattivi dell'universo Marvel avrebbe potuto far parte del terzo ed ultimo capitolo di Guardiani della Galassia, la trilogia dell'MCU diretta da James Gunn, pronto a passare alla concorrenza, dirigendo il nuovo corso del DC Universe insieme a Peter Safran. A raccontarlo è lo stesso regista su Twitter.

Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler su Guardiani della Galassia Volume 3.



In una recente Q&A su Twitter, James Gunn ha confermato di aver preso in considerazione la possibilità di riservare ad Annihilus il ruolo del villain in Guardiani della Galassia 3.

Il villain dei Fantastici Quattro non è un nome nuovo nei pensieri di James Gunn, visto che nel 2017 il regista raccontò che avrebbe considerato il nome di Annihilus come villain nel caso i Marvel Studios avessero avuto i diritti sul personaggio. All'epoca i Fantastici Quattro erano nella scuderia della 20th Century Fox.



"Penso che ci siano buone possibilità nel caso avessimo tutti quei personaggi, mi piace molto Annihilus. E c'è la possibilità di rendere Annihilus il villain di un film" disse Gunn in una diretta su Facebook. Al momento Guardiani 3 è partito bene al box-office.



Al cinema da mercoledì 3 maggio potete trovare Guardiani della Galassia Volume 3, terzo ed ultimo capitolo del franchise diretto da James Gunn all'interno del Marvel Cinematic Universe.



Su Everyeye potete leggere la recensione di Guardiani 3, prima di precipitarvi nelle sale a godervi l'ultimo volume, con protagonisti Chris Pratt e Zoe Saldana.