Guardiani della Galassia 3: subito un fan poster di Will Poulter come Adam Warlock!

Sono passate solamente poche ore dalla conferma ufficiale dell'ingaggio di Will Poulter per Guardiani della Galassia Vol. 3 nei panni di Adam Warlock, ma i fan non hanno perso tempo e uno di loro ha immediatamente confezionato un incredibile fan poster che ritrae la star di Black Mirror nei panni dell'essere umano artificiale dei fumetti Marvel.

Nel fan poster vediamo appunto un Will Poulter nei panni di Adam Warlock con un costume blu con strisce rosso fuoco e arancio, truccato come una divinità egizia e con occhi bianchi luminescenti. In didascalia l'autore del poster ha quindi aggiunto: "Will Poulter è ufficialmente Adam Warlock, non so in che direzione andranno con il suo costume, così ho disegnato questo costume con letteralmente ogni elemento contenuto negli outfit da lui indossati nei fumetti, è un casting estremamente interessante, voglio proprio vedere che direzione imboccheranno".

Per capire meglio che direzione intenderà prendere la produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 non rimane altro da fare che continuare a seguire gli aggiornamenti di James Gunn, che ha anche confermato che le riprese di Guardiani 3 partiranno tra due settimane, facendo eco a quanto affermato da Karen Gillan in precedenza.

Da quando il personaggio è stato introdotto nella scena dopo i titoli di coda di Guardiani della Galassia Vol. 2 i fan si aspettavano da un momento all'altro le novità su Adam Warlock, tanto che James Gunn stesso è stato sempre più pressato dagli appassionati per una risposta chiara in merito che comunque non è arrivata fino ad oggi. A questo punto è chiaro perché Will Poulter ha abbandonato la serie del Signore degli Anelli, i conflitti di programmazione erano relativi proprio alla sua partecipazione a Guardiani della Galassia Vol. 3 di Gunn.

Guardiani della Galassia Vol. 3 arriverà al cinema il 5 maggio 2023.