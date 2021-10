Guardiani della Galassia 3, fan increduli per Adam Warlock: 'Che fine ha fatto Zac Efron?'

L'annuncio e la relativa conferma ufficiale di Will Poulter nei panni di Adam Warlock in Guardiani della Galassia Vol. 3 di James Gunn ha colto di sorpresa i fan della Marvel e spiazzato quei moltissimi che davano ormai per certo l'ingaggio di Zac Efron nella parte in questione. Adesso il nome dell'attore è tornato tra i trend di Twitter.

Non ci sono dubbi sul fatto che Zac Efron era il nome preferito dei fan per Adam Warlock, tant'è che nel corso degli ultimi mesi se non anni proprio i fan Marvel hanno regalato al pubblico di internet diversi fan poster di Efron nei panni del personaggio, ma l'annuncio di Will Poulter come nuovo Adam Warlock ha spazzato via queste speranze. In realtà, il nome di Zac Efron sembra non sia stato proprio preso in considerazione, dato che gli altri attori in lizza per Adam Warlock erano Rege-Jean Page e George MacKay, come rivelato dall'Hollywood Reporter.

Il nome di Zac Efron è quindi tornato tra i trend di Twitter, con numerosi fan che adesso si stanno chiedendo che fine abbia fatto l'attore che tutti volevano nella parte di Adam Warlock e che cosa c'era di vero nei rumor che lo indicavano come favorito per il ruolo in Guardiani della Galassia Vol. 3.

Ricordiamo che Adam Warlock è un personaggio dei fumetti Marvel creato da Stan Lee e Jack Kirby nel 1967 (introdotto per la prima volta in assoluto nel #66 di The Fantastic Four. Dopo la fine di Guardiani della Galassia Vol. 2, del personaggio si è persa ogni traccia, probabilmente ancora in fase gestatoria dentro l'incubatrice iper-tecnologica dei Sovereign. È sicuro che i Russo non hanno voluto utilizzarlo nel memorabile Avengers: Endgame per una questione di "rispetto artistico" nei confronti di James Gunn, lasciando a lui il compito di darne una prima e importante lettura cinematografica.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà il 5 maggio 2023 al cinema.