Guardiani della Galassia 3, nella nuova fan-art arriva Adam Warlock!

Dopo l'ingresso di Will Poulter nel cast di Guardiani della Galassia 3 su Twitter il nome dell'attore è diventato di tendenza sui social. I fan Marvel non hanno perso tempo e si sono subito adoperati per realizzare delle splendide fan art con Poulter nei panni di Adam Warlock. Una delle più interessanti è quella di BossLogic.

L'autore dell'opera ha mantenuto una certa fedeltà nel personaggio dei fumetti per realizzare questa versione di Warlock con il volto di Will Poulter.

La pelle e i capelli sono dorati, e spicca la presenza della Gemma dell'Anima, anche se è quasi certo che non avrà un ruolo nella presenza di Warlock nell'MCU.



Per quanto riguarda il costume, BossLogic trae ispirazione da molti dei look dei fumetti di Warlock senza replicarne uno interamente.

James Gunn ha dato il benvenuto a Poulter nell'MCU con queste parole:"Come sapete, spesso smentisco voci false, quindi... ehm... Benvenuto nella famiglia dei Guardiani, Will Poulter; é un attore straordinario e uno splendido ragazzo. Ci vediamo tra un paio di settimane".

Qualche ora dopo, Poulter ha risposto al messaggio di Gunn:"Grazie, James, è un vero onore interpretare questo ruolo e lavorare con te. Sono molto entusiasta di mettermi al lavoro" ha twittato Poulter.

Will Poulter interpreterà Adam Warlock, conosciuto originariamente come Lui, uno dei personaggi più noti dell'Universo Marvel.



Qualche ora fa è stato pubblicato un altro fan poster di Will Poulter nell'MCU.