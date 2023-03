Guardiani della Galassia 3, un emozionato Chris Pratt commenta il finale della saga MCU

Guardiani della Galassia 3 sarà uno dei film più lunghi del MCU quando arriverà nelle sale di tutto il mondo all'inizio di maggio, e probabilmente consumerà la scorte di kleenex degli spettatori in qualità di finale definitivo della trilogia scritta e diretta da James Gunn.

Un piccolo indizio in questo senso arriva da una recente intervista di Chris Pratt ai microfoni di ComicBook: l'attore, interprete del leader dei Guardiani della Galassia Peter Quill/Star Lord, ha riflettuto sul lungo arco narrativo di questi personaggi, passati da eroi di serie z della Marvel Comics a fenomeno culturale sul grande schermo, e del ritorno di James Gunn alla Marvel dopo il famoso licenziamento di qualche anno fa.

"È stato davvero emozionante", ha rivelato l'attore. "E lo è stato per così tante ragioni diverse, al punto che potremmo trascorrere tutto il tempo di questa intervista a parlare solo di questo argomento. Ma è stato semplicemente emozionante. Siamo stati grati anche solo per il fatto che James Gunn sia effettivamente tornato per dirigere questo film, per me è stata una gioia vederlo concludere personalmente la storia che aveva iniziato. È stato gratificante. All'inizio, prima del primo film, molti indicavano Guardiani della Galassia come il primo film Marvel che avrebbe fatto flop. E invece sono stati dieci anni incredibili. Guardiani della Galassia 3 è stato un po' come l'ultimo giorno di scuola dell'ultimo anno di liceo. Sei eccitato che sia finita, ma allo stesso tempo sei molto triste perché non sai se rivedrai mai più i tuoi amici. Alcuni di loro andranno al college, altri andranno nell'esercito e altri ancora semplicemente spariranno dalla tua vita. È come entrare in una nuova fase e in un nuovo capitolo della tua esistenza. È come voltare pagina."

Il nuovo film Marvel uscirà il 3 maggio in Italia. Riguardo alla durata estesa del film, James Gunn ha promesso che Guardiani della Galassia 3 non sprecherà neanche un minuto.