Guardiani della Galassia 3, tutto quello che c'è da sapere sull'Alto Evoluzionario

I Guardiani della Galassia hanno fronteggiato alcuni dei villain più crudeli del Marvel Cinematic Universe. Con l'arrivo di Guardiani della Galassia 3 al cinema è d'obbligo scavare nelle radici dell'Alto Evoluzionario.

Vi basti pensare che l'Alto Evoluzionario è tra i villain preferiti di James Gunn per comprendere il livello di carisma che troverete sul grande schermo. Nella pellicola, il personaggio è interpretato dall'attore Chukwudi Iwuji, con il quale Gunn aveva già collaborato in passato per la prima stagione dedicata al personaggio di Peacemaker della DC.

Il trailer di Guardiani della Galassia 3 ha presentato il nuovo villain come un genetista che ama fare esperimenti su alcune specie: tra questi "esperimenti" c'è anche il nostro amatissimo Rocket che James Gunn ha definito come il vero protagonista dei Guardiani rendendo dunque necessario un film che raccontasse il passato del procione antropomorfo. L'ultimo villain sviluppato dalla fatica di James Gunn che debutta nell'MCU nasce da Stan Lee e Jack Kirby e fa la sua prima comparsa nei fumetti in The Mighty Thor #134 ma effettivamente l'Alto Evoluzionario attraverso varie fasi della sua vita non è mai stato solo il cattivo, bensì ha agito sia come eroe che come via di mezzo tra le due categorie.

Dietro l'Alto Evoluzionario c'è Herbert Edgar Wyndham e fin da giovane ha subito il fascino della genetica. Inizialmente ha cercato di far "evolvere" i topi che ha trovato nel seminterrato e alla fine è riuscito a sviluppare un siero noto come Isotopo A, che ha usato per "evolvere" il suo animale domestico dalmata, Dempsey. Il cane è stato trasformato in una forma di vita più umanoide con l'intelligenza di una scimmia.

A ogni modo, pare che ciò che vedremo in Guardiani della Galassia Vol. 3 sarà solo un lato malvagio, ma nessuno esclude che l'Alto Evoluzionario possa comparire ancora nell'MCU e mostrare sfaccettature inedite.

Guardiani della Galassia 3 è al cinema!