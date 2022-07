Guardiani della Galassia 3, c'è anche Cosmo The Spacedog! Ecco chi lo interpreterà

Dopo Lucky The Pizza Dog, un altro fedele amico a 4 zampe è pronto a prendersi le luci della ribalta del MCU. Stiamo parlando di Cosmo The Spacedog, il cane sovietico telepatico che nei fumetti era un membro dei Guardiani della Galassia e che a quanto pare farà la sua comparsa nel volume 3.

Al San Diego Comic-Con 2022 durante il panel dei Marvel Studios, il cast del film diretto da James Gunn ha fatto la sua apparizione e tra i presenti, c'era anche Maria Bakalova, l'attrice vista in Borat 2 che non solo dà la voce al personaggio di Cosmo The Spacedog, ma come confermato, ha preso parte attivamente anche ai lavori sul set.

Bakalova era già stata confermata nel cast di Guardiani della Galassia 3 nel giugno 2022, ma non si sapeva ancora quale personaggio avrebbe interpretando. Si pensa che il personaggio di Cosmo appaia in Guardiani della Galassia Holiday Special in arrivo su Disney+ a dicembre, quindi potrebbe essere lì che il pubblico sentirà Cosmo parlare per la prima volta nell'ambientazione del MCU. Sebbene sia un personaggio relativamente nuovo nei fumetti, Cosmo è già apparso sia nella serie animata Guardians of the Galaxy che nel recente videogioco.

Cosmo è apparso nell'MCU già in precedenza in un cameo non parlante come parte della collezione del Collezionista nei primi Guardiani della Galassia, viene poi liberato in una delle sequenze dei titoli di coda. Rispetto alla versione dei fumetti creata da Dan Abnett e Andy Lanning nel 2008, quella di James Gunn si ispirerà alla celebre cagnetta Laika, il primo animale ad orbitare intorno alla terra.