Guardiani della Galassia 3, c'è l'Adam Warlock di Will Poulter nella nuova foto!

La Fase 5 del Marvel Cinematic Universe è ormai alle porte: Ant-Man and the Wasp: Quantumania darà ufficialmente il via al nuovo ciclo del franchise, che proseguirà poi con l'attesissimo Guardiani della Galassia vol.3 nel quale, oltre a dire addio a Star-Lord e soci, avremo anche modo di dare il benvenuto a qualche new entry.

Su tutti c'è ovviamente Adam Warlock: oltre a mostrarci il braccio nuovo di Nebula, il film di James Gunn vedrà infatti l'esordio del personaggio interpretato da Will Poulter, uno degli elementi più chiacchierati e presumibilmente fondamentali del Marvel Cinematic Universe che verrà.

Proprio Poulter è dunque protagonista di una nuova foto pubblicata questo pomeriggio e nella quale possiamo ammirare il suo Adam Warlock in tutto il suo (letterale) splendore: rispetto a quanto visto nel trailer di Guardiani della Galassia vol.3, la foto in questione ci permette di farci un'idea più precisa della fisicità di Warlock, che appare effettivamente più grosso e piazzato di quanto potesse sembrare in un primo momento.

Una foto che nulla ci svela, naturalmente, del ruolo che Warlock andrà a ricoprire nel film con Chris Pratt e Zoe Saldana, ma che va ovviamente ad aumentare un hype già decisamente alto! I nostri Guardiani, intanto, pensano già al futuro: Dave Bautista, ad esempio, ha parlato dei suoi progetti per il post-Drax.