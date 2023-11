Guardiani della Galassia 3 ha due grossi errori di sceneggiatura che nessuno ha notato?

Guardiani della Galassia Vol.3 è stato un grandioso successo di critica e di pubblico, dimostrandosi uno dei migliori cinecomic degli ultimi tempi. Nonostante la qualità dell’opera ci sono stati un paio di elementi che hanno fatto storcere il naso ai fan della saga, in qualche modo delusi da quelli che hanno considerato come dei buchi di trama.

Dopo aver parlato del rifiuto del ruolo di Gamora di Guardiani della Galassia da parte di Amanda Seyfried, torniamo a parlare della saga creata da James Gunn e, in particolare, del terzo capitolo del franchise, per riportare due buchi di trama che non sono sfuggiti agli utenti più attenti della Rete e che potrebbero causare una forte discussione tra i fan del Marvel Cinematic Universe.

Il primo di questi errori nella sceneggiatura riguarda il fatto che la mancanza dell’elmetto e degli stivali-razzo di Star-Lord nel terzo film hanno quasi causato la morte del protagonista nel corso della narrazione.

Nel corso del lungometraggio non viene spiegato come mai il personaggio interpretato da Chris Pratt non abbia con sé i due strumenti, con James Gunn che ha dovuto spiegare in un tweet come il suo elmetto fosse in un cassetto della sua scrivania, mentre gli stivali fossero diventati inutili vista la realizzazione da parte di Rocket dei Jet Pack.

Il secondo buco di trama è rappresentato dalla scelta dell’Alto Evoluzionario di rinchiudere gli eroi in una fossa con degli Abilisk, creature già viste nel secondo capitolo della trilogia. Questi mostri, però, per quanto terrificanti e violenti, non sono predatori di altri esseri viventi. L’Alto Evoluzionario, vista la sua conoscenza in proposito, avrebbe dovuto tener conto della natura delle creature in questione, che di certo non rappresentano la scelta ideale per uccidere i Guardiani.

Due piccole incongruenze che in pochi nel pubblico hanno saputo notare e che, in ogni caso, non hanno influito in maniera negativa sull’ottima riuscita del film che ha rappresentato l'ultimo lavoro Marvel di James Gunn. In questo senso, vi lasciamo alla recensione di Guardiani della Galassia Vol.3.