Guardiani della Galassia 3 domina il mondo streaming: oltre 1 miliardo di minuti visti!

Mentre The Flash otteneva la sua prima vittoria conquistando Max, la piattaforma di Warner Bros Discovery, Guardiani della Galassia 3 dominava l'intera offerta del mondo dello streaming diventando il film più visto su tutti i servizi dal suo debutto su Disney+.

Secondo i dati diramati da Nielsen, che misurano la settimana dal 31 luglio al 6 agosto 2023, Guardiani della Galassia Vol. 3 è arrivato in cima alle classifiche generali dei servizi streaming: il trequel del Marvel Cinematic Universe, l'ultimo film scritto e diretto da James Gunn per i Marvel Studios prima del passaggio definitivo alla DC in qualità di co-presidente dei nuovi DC Studios e direttore creativo del franchise reboot DCU, è stato trasmesso in streaming per un totale di 1,625 miliardi di minuti solo in quella settimana.

In confronto, il secondo film più popolare nella lista è stato Super Mario Bros. con un totale di 'soli' 717 milioni di minuti. Insomma, il successo di Guardiani della Galassia 3 continua anche oltre la sala cinematografica: il film, tra i migliori incassi dell'anno con quasi 850 milioni di dollari raccolti in tutto il mondo, ha fatto felici i fan del Marvel Cinematic Universe, che hanno evidentemente deciso di premiarlo riproducendolo più volte anche tra le mura domestiche.

A questo proposito, scoprite quando uscirà su Disney+ il nuovo speciale di Guardiani della Galassia, che offrirà agli appassionati la scusa perfetta per tornare nel mondo creato da James Gunn.