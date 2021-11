Guardiani della Galassia 3: Dave Bautista non è così felice dell'inizio delle riprese

Con la conferma dell'inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 anche Dave Bautista è stato ritratto nella "foto di famiglia" postata da James Gunn in occasione dell'annuncio ufficiale. Tuttavia, Bautista non è così entusiasta dell'inizio delle riprese del film e il motivo è presto detto: queste produzioni cominciano all'alba.

L'attore non è particolarmente felice di svegliarsi così presto la mattina, praticamente alle prime luci dell'alba, per lavorare al film di James Gunn: "Buongiorno a tutti! E' il Day 1 sul set di Guardiani della Galassia Vol. 3. Questa sarà la mia sesta apparizione nei panni di Drax, il mio sesto film Marvel e a questo punto il ventesimo circa della mia carriera. Sto ancora cercando di capire per quale cazzo di motivo le riprese dei film iniziano così presto. E' ancora buio là fuori".

L'attore ha poi continuato nelle storie di Instagram raccontando che tornare nei panni di Drax ormai è un piacere perché conosce benissimo il personaggio ma sostenere le ore di trucco è semplicemente un incubo. "Mi trovo in uno strano territorio con Drax perché l'ho interpretato così tante volte ormai, viaggio a vele spedite. Adoro il personaggio, ma fare il trucco è semplicemente un incubo. Non riuscirei a spiegare quanto è terrible, sembrerei come uno di quegli attori viziati, ma è davvero un trauma".

Bautista ha proseguito: "Una volta fatto il trucco però sono sul set con tutti i miei amici per portare di nuovo in vita il personaggio e interagire con gli altri personaggi che adoro tanto come fan, è proprio una gioia ed è divertente. Con gli anni, forse perché sto invecchiando e diventando più sensibile a queste cose (il trucco) diventano sempre più insopportabili, ma l'unica cosa su cui sono concentrato ora è chiudere il viaggio di Drax".

Avevamo già riportato come Dave Bautista dirà addio a Drax in Guardiani 3, ma ora l'attore lo conferma nuovamente. Le riprese di Guardiani della Galassia 3 sono iniziate ufficialmente e il film arriverà al cinema nel maggio 2023.