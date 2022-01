Guardiani della Galassia 3: Dave Bautista conferma sarà l'ultima volta di Drax

Durante una recente apparizione nel podcast Phase Zero, Dave Bautista ha parlato dei futuri progetti che lo coinvolgono in prima persona e nel corso della chiacchierata si è soffermato a parlare del suo ritorno ai Marvel Studios per Guardiani della Galassia Vol. 3. Pare che sarà l'ultima volta che lo vedremo nei panni di Drax il Distruttore.

Non è la prima volta che Dave Bautista parla di chiusura del cerchio per Drax e stavolta pare aver ribadito in maniera definitiva che Guardiani della Galassia Vol. 3 lo vedrà per l'ultima volta nei panni del personaggio, la conclusione di un viaggio iniziato nel 2014 con il primo volume e condotto fianco a fianco con il regista e sceneggiatore James Gunn.

"Si tratta del nostro terzo film, dobbiamo un po' tirare le somme. Ed è stato un viaggio incredibile con questo gruppo. Non vedo l'ora che esca. Il cast e ovviamente il regista, James Gunn, sono come una famiglia per me. Il mio viaggio è iniziato qui con loro. Chiuderemo il cerchio e non vedo l'ora di concludere questo percorso. Sarà agrodolce. Faccio i Guardiani dal 2013. E quando questo uscirà nelle sale sarà il 2023, quindi è un viaggio di 10 anni. Sapete, tutto deve finire. E non vedo l'ora di concludere questo con i miei amici e la mia famiglia".

Bautista non è l'unico a essersi lasciato andare alla commozione, anche Karen Gillan è scoppiata in lacrime dopo le parole di James Gunn su Guardiani della Galassia Vol. 3; l'attrice di Nebula, che in queste ore ha elogiato l'atmosfera creata da James Gunn sui set dei suoi film, ha infatti risposto con una serie di emoji piangenti al post con cui il regista di The Suicide Squad ha ufficializzato l'addio del suo team nel Marvel Cinematic Universe.