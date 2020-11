Guardiani della Galassia 3, cosa ne sarà di Gamora nel film di James Gunn?

Il ritorno dei Guardiani della Galassia nel terzo film diretto da James Gunn ci pone davanti a un grosso interrogativo: cosa ne sarà di Gamora? Il personaggio che ritroveremo sul grande schermo, infatti, sarà quello entrato in scena dopo la morte della Gamora che conoscevamo per mano di Thanos, il che spariglia un po' le carte in tavola.

Questa nuova (vecchia, in realtà) Gamora non ha infatti ancora avuto modo di stringere con Quill e soci il legame che la sé uccisa su Vormir aveva stretto tempo addietro: la nostra, dunque, potrebbe più che legittimamente scegliere di proseguire almeno momentaneamente per la sua strada, piuttosto che andare a zonzo per l'universo con la banda più sgangherata dell'MCU.

Quali sono, dunque, le alternative in gioco? Secondo alcuni Gamora potrebbe decidere di fare un salto a Zen-Whoberi, il suo pianeta natale, per andare alla ricerca di qualche suo consanguineo risparmiato dal genocidio di Thanos; un'altra teoria, invece, vede Gamora seguire le orme dell'altra sé e dirigersi verso Xandar, dove le vicende dei Guardiani ebbero inizio.

Proprio in virtù del voler seguire le proprie orme, inoltre, la figlia adottiva del Titano potrebbe decidere di fare tappa su Vormir per scoprire cosa sia stato di lei dopo la sua morte... O, perché no, restare un po' di tempo sulla Terra! Insomma, le ipotesi sono tante e tutte abbastanza plausibili: voi dove pensate si dirigerà la nuova Gamora? Diteci la vostra nei commenti! Nell'attesa, vediamo quando cominceranno le riprese di Guardiani della Galassia 3; James Gunn, dal canto suo, ha spiegato perché Yondu non tornerà in Guardiani della Galassia.