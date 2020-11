Guardiani della Galassia 3: cosa è cambiato dal licenziamento di James Gunn?

Ricorderete tutti che all'epoca della pre-produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3, a sceneggiatura già consegnata, James Gunn venne licenziato dalla Disney per alcuni commenti scomodi fatti in passato dal regista su Twitter salvo poi essere riassunto nuovamente qualche mese più tardi. In questo lasso di tempo cosa è cambiato nel film?

Lo scorso lunedì, come ormai consuetudine, James Gunn ha tenuto un botta e risposta con i propri fan che gli hanno potuto avanzare diverse domande al suo profilo Twitter, con il regista che ha cercato di rispondere a tutti in maniera cordiale. Gunn ha quindi risposto a un utente che ad esempio gli chiedeva a che punto fosse la produzione di Guardiani della Galassia Vol.3 o se al momento era impegnato sulla serie su Peacemaker.

Gunn ha risposto che la sceneggiatura del cinecomic Marvel è pronta e gran parte della produzione è stata ingaggiata. Un'altra domanda più specifica di un altro follower invece chiedeva al regista se la sceneggiatura in questione fosse stata cambiata nel periodo in cui venne licenziato dalla Disney. La risposta di Gunn è stata telegrafica: "Non molto".

Come rivelato dallo stesso regista pochi giorni fa, questo è un periodo ricco di impegni per Gunn che si è visto pure recapitare a casa la nuova console di Xbox: "Xbox mi ha appena inviato questa Series X gratis. Stanno ovviamente tentando di distrarmi durante il periodo con più impegni della mia vita, dato che sto lavorando ai miei due film e alla mia serie TV (come se le elezioni di questa settimana non mi avessero già distratto abbastanza!). Comunque ho appena iniziato due settimane di quarantena qui in Canada, prima di cominciare la produzione di Peacemaker, quindi forse riuscirò a infilarci qualche sessione di gioco".