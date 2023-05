Guardiani della Galassia 3 sarà nei cinema di tutto il mondo in oltre 600 versioni diverse

Guardiani della Galassia 3 sarà l'ultimo capitolo della saga creata da James Gunn prima dell'esordio di una nuova incarnazione dell'iconico team di supereroi galattici, e Disney sta facendo di tutto per garantire ai fan la migliore esperienza possibile distribuendo oltre 600 versioni diverse.

Come si legge su The Hollywood Reporter, infatti, l'ultimo lungometraggio della trilogia di Guardiani della Galassia - che coinciderà anche con l'addio di James Gunn ai Marvel Studios prima del passaggio a DC Studios - sfrutterà appieno i vari formati disponibili nelle sale cinematografiche di oggi, con tantissime versioni diverse del film pensate per fornire l'esperienza più personalizzabile possibile per ogni tipo di configurazione e impianto. Evan Jacobs, vicepresidente del reparto Finishing & Stereo alla Disney, ha spiegato: "È sicuramente la consegna più complessa che la Marvel abbia mai fatto, ma è stata pensata per dare ad ogni espositore negli Stati Uniti e nella maggior parte dei territori internazionali la possibilità di massimizzare le dimensioni dello schermo. Quindi, ovunque tu vada a vedere questo film, vedrai la versione migliore."

Chiaramente, a scanso di equivoci, si sta parlando di questioni puramente tecniche delle quali la maggior parte del pubblico generalista molto probabilmente non farà neppure caso (come le variazioni di formato da 1.85 a 2.39), e non di contenuti. Non è neppure insolito che i film Marvel arrivino in così tante versioni diverse nelle sale, con alcuni titoli distribuiti anche in 500 versioni, tuttavia, le oltre 600 di Guardiani della Galassia 3 sono senza dubbio un record, che contribuirà a rendere ancora più speciale quest'ultimo capitolo.

Guardiani della Galassia 3 uscirà da domani 3 maggio nei cinema italiani. Per prepararvi, rivivete il trailer ufficiale di Guardiani della Galassia 3.