Guardiani della Galassia 3: Chukwudi Iwuji svela qualche dettaglio sul misterioso ruolo

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Chukwudi Iwuji ha potuto accennare brevemente al suo personaggio in Guardiani della Galassia Vol. 3 che lo rivede al lavoro con James Gunn dopo la fruttuosa collaborazione in Peacemaker, serie attualmente disponibile su HBO Max. L'attore ha spiegato la differenza tra due ruoli molto diversi.

Senza scendere in dettagli troppo rivelatori, Iwuji ha dichiarato: "La produzione è così grande. James ed io abbiamo ripreso da dove avevamo lasciato. Questo personaggio è molto diverso da Murn. Richiede alcune cose diverse da me. Ma il modo in cui James lavora con me è più o meno identico, dato che si fida delle mie scelte - ma allo stesso tempo quando gli dò una scelta è sempre pronto a spingerla oltre il limite. Riesce a spingermi sempre oltre. Questo personaggio ha bisogno di un estremismo che non avevo bisogno di raggiungere in Peacemkaer, ma che sto cercando di ottenere qui. Il nostro rapporto rimane invariato, ed è fatto di divertimento, amore reciproco e fiducia".

L'attore che in Guardiani della Galassia 3 potrebbe interpretare l'Alto Evoluzionario, ha quindi aggiunto: "E' molto diverso [da Murn]. Murn è un personaggio che si contiene molto con sprazzi di rabbia. Ma quello con cui ho a che fare ora è un personaggio completamente diverso, diciamo solo che è l'estremo opposto di Murn in molti modi. E' anche un mondo e un universo molto diverso".

Sebbene non sia ancora chiara l'identità del personaggio di Iwuji, i fan su internet sembrano quasi certi che l'attore interpreterà la versione cinematografica dell'Alto Evoluzionario, personaggio partorito da Stan Lee e Jack Kirby negli anni '60 e apparso per la prima volta nei fumetti di Thor. Si tratta di Herbert Edgar Wyndham, un personaggio dotato di poteri sconfinati e molto potenti.

Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale nel 2023.