Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt pubblica un video 'fuorilegge' del backstage!

A meno di due settimane dall'uscita nelle sale di Guardiani della Galassia Vol. 3, ultimo capitolo della trilogia del Marvel Cinematic Universe dedicata al team di supereroi capitanato da Star-Lord, il protagonista Chris Pratt ha pubblicato sul suo account Twitter un video che l'attore definisce 'fuorilegge', del backstage.

Nella settimana in cui i Guardiani della Galassia giungono alla Milano Design Week, nella clip online Chris Pratt sostiene di aver avuto il nulla osta per poter pubblicare le immagini nelle quali la star infrange deliberatamente alcune regole sul set del film di James Gunn.



Pratt si riprende in un corridoio fuori da un teatro di posa e spiega di non poter andare sul set quando la luce rossa sul muro lampeggia perché significa che sono in corso le riprese e inoltre non può entrarvi con un cellulare in mano.

È a quel punto che Pratt ignora completamente le regole e varca la soglia, mostrando brevemente il retro di quello che si presume possa essere un green screen. A quel punto gira l'obiettivo verso se stesso ed esclama 'Faccio quello che voglio!'.



Un'azione 'fuorilegge' naturalmente autorizzata ed esilarante che ha divertito i follower dell'attore. Trentaduesimo film del Marvel Cinematic Universe, Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà nelle sale italiane il prossimo 3 maggio.



Sul nostro sito potete leggere la nostra analisi del trailer di Guardiani della Galassia 3.