Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt non voleva fare il provino per Star Lord

Tra i film più attesi della stagione, Guardiani della Galassia 3 arriverà a breve nei cinema e i fan saluteranno (almeno per il momento) il gruppo degli eroi a cui fa capo Star Lord, interpretato da Chris Patt.

Proprio l'attore non era molto convinto di interpretare il poliziotto interstellare: a rivelarlo è il direttore del casting parlando a Variety durante la premiere di Guardiani della Galassia Vol.3. Pare, infatti, che neanche James Gunn fosse sicuro di volere Pratt nei panni di Star Lord fino a quando non ha fatto il provino e Pratt ha ottenuto il ruolo: "[Chris] non voleva fare il provino e James [Gunn] non voleva vederlo", ha detto il direttore del casting. Ad oggi, sono passati quasi 10 anni dal primo film dedicato al team di supereroi e ci risulta molto difficile immaginare Star Lord lontano dall'umorismo di Chris Pratt!

James Gunn ha già annunciato che nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia non mancheranno momenti in cui i fan avranno le lacrime di gioia. Il film chiuderà la trilogia di Guardiani della Galassia, ma i fan non dovranno dire addio per sempre alla squadra di supereroi: Gunn, infatti, ha dichiarato che il terzo capitolo getta le basi per il futuro dei Guardiani dell'MCU e che questi avranno una formazione del tutto diversa da quella che noi tutti conosciamo. Curiosi di scoprire chi saranno i nuovi Guardiani?

Guardiani della Galassia Vol.3 arriva al cinema il 3 maggio 2023!