Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt entusiasta per l'inizio delle riprese: 'ci siamo!'

Il regista James Gunn ha annunciato ufficialmente l’inizio delle riprese di Guardiani della Galassia Vol. 3 pubblicando una foto su Twitter insieme al suo affiatato cast. La star della Marvel Chris Pratt ha commentato quell’immagine aumentando ancora di più l’hype dei fan.

Come potete vedere nel tweet in calce alla notizia l’attore si è detto molto entusiasta di essere finalmente tornato al lavoro sul set insieme tra gli altri a Dave Bautista (Drax ), Zoe Saldana (Gamora) e Sean Gunn (Kraglin). Tra i nuovi ingressi nel cast, Adam Warlock debutterà in Guardiani della Galassia 3 interpretato dal giovane attore Will Poulter.

Come ha riferito Gunn nel suo tweet, è stato uno "strano lungo viaggio a volte impegnativo" quello per iniziare la produzione di Guardiani della Galassia vol. 3. La Marvel ha scioccato i fan nell'autunno 2018 quando è stato annunciato il licenziamento di Gunn a seguito di alcuni vecchi tweet offensivi del regista che sono riemersi sui social media. Dopo che la Disney/Marvel ha licenziato il regista, la Warner Bros./DC lo ha scelto per The Suicide Squad e, nella primavera del 2019, la Disney è tornata e ha riassunto nuovamente Gunn. Quella vicenda, seguita dall'inaspettato cataclisma della pandemia di COVID-19, ha portato ad un grande ritardo nella produzione di Guardiani della Galassia Vol. 3 ma ora finalmente ci siamo, tutti sono dove dovrebbero essere e la pellicola dovrebbe arrivare nei cinema USA a maggio 2023.