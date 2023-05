Guardiani della Galassia 3, Chris Pratt apre al ritorno nel MCU anche senza James Gunn

Nei prossimi sarà tempo di parlare con spoiler di Guardiani della Galassia 3, del suo finale e delle sue scene post-credit, ma intanto vi proponiamo una nuova intervista promozionale di Chris Pratt, che ha aperto ad un futuro ritorno nel Marvel Cinematic Universe anche senza James Gunn.

Come saprete infatti Guardiani della Galassia 3 rappresenta la fine di questa incarnazione del team di supereroi, che coinciderà con l'addio di James Gunn, creatore della saga nonché regista e sceneggiatore di tutti i capitoli, incluso Guardiani della Galassia: Speciale Natalizio. Anche diverse star del franchise, come ad esempio Zoe Saldana e Dave Bautista, hanno annunciato di essere arrivati al capolinea e che non riprenderanno mai più i ruoli di Gamora e Drax, tuttavia il protagonista Chris Pratt, interprete di Peter Quill/Star Lord, ha dichiarato di essere pronto a tornare nel futuro del MCU.

"Sarebbe strano continuare la storia di Star Lord senza James", ha detto Chris Pratt a Total Film. “Ha svolto un lavoro magistrale con questi primi tre film. Abbiamo trovato la voce di Peter Quill insieme e senza di lui, ovviamente, non avrei mai avuto questa opportunità. Ha scritto i film, li ha diretti, ha selezionato la musica, tutta la sua immaginazione è sullo schermo. Quindi per continuare a raccontare la storia di Star Lord, la cosa importante dovrà essere onorare ciò che è stato fatto nei primi tre film e onorare ciò che i fan hanno imparato ad amare del personaggio. Non voglio essere cinico nell'approccio, non voglio farlo semplicemente perché le persone sarebbero disposte a pagare per vedere un nuovo capitolo."

