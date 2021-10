Guardiani della Galassia 3, chi sopravviverà? James Gunn: 'Ne avete indovinato almeno uno'

Nei due precedenti capitoli di Guardiani della Galassia James Gunn non ci ha risparmiato qualche lacrima: i due film del regista di The Suicide Squad ci hanno regalato più di un momento piuttosto forte dal punto di vista emotivo, ed è molto probabile che il Vol.3 finisca per rincarare la dose con la morte di uno dei suoi protagonisti.

Mentre in giro si parla di Will Poultier come possibile Adam Warlock di Guardiani della Galassia vol.3, dunque, un articolo pubblicato da Screen Rant tenta di indovinare quali potrebbero essere i destini dei vari protagonisti del film, da Star-Lord a Groot.

Il personaggio di Chris Pratt è con ogni probabilità il più certo della sopravvivenza, essendo di fatti il vero leader (Thor permettendo) del gruppo e il più capace, eventualmente, di reclutare nuovi componenti; anche Groot, Gamora e Nebula sembrano doverne uscire indenni: perdere il primo sarebbe un colpo troppo duro per i fan (e per il merchandising), mentre le storyline delle due figlie di Thanos sembrano ancora lontane dallo giungere a conclusione (soprattutto considerando che sarebbe piuttosto indelicato far morire nuovamente il personaggio di Zoe Saldana).

Stesso discorso per Mantis, che potrebbe finalmente aspirare a un ruolo di maggior importanza nel franchise. A rischiare sono dunque Drax e soprattutto Rocket: il primo potrebbe aver portato a termine il suo viaggio con la sconfitta di Thanos e il compimento della sua vendetta (Dave Bautista, d'altro canto, non sembra soddisfatto del trattamento riservato al suo personaggio dagli Studios), mentre il secondo sarà probabilmente il grande protagonista di questo Vol.3, con il film che andrà a scavare a fondo nel passato del personaggio concedendogli, magari, l'onore di un addio in grande stile (magari sacrificandosi per salvare i suoi compagni e sconfiggere il suo creatore, l'Alto Evoluzionario, tra i più quotati come villain del film di Gunn).

Ipotesi che al momento restano tali, ma che acquistano autorevolezza dopo le parole dello stesso James Gunn: "Ne hanno indovinato almeno uno" ha ammesso il regista su Twitter. Di chi starà parlando? Lo scopriremo solo tra un po' di tempo! Recentemente, intanto, proprio Gunn ha smentito la presenza di Heroes di David Bowie in Guardiani delle Galassia Vol.3.