Guardiani della Galassia 3, al centro del film la storia di Gamora e Nebula

Il terzo capitolo della saga sui Guardiani della Galassia ci farà conoscere meglio la storia di Gamora e Nebula. Le due sorelle saranno al centro dell'attesa pellicola Guardiani della Galassia 3, attesa nelle sale per il 2023.

Secondo quanto dichiarato da Seth Green, l'attore che presta la voce al personaggio di Howard il papero (recentemente riapparso nell'universo Marvel con la serie What If...?), il terzo capitolo della saga porterà sul grande schermo la storia delle sorelle Gamora e Nebula, interpretate rispettivamente da Zoe Saldana e Karen Gillan.

"Non so se Howard farà parte della pellicola o meno" ha dichiarato Green in un'intervista esclusiva a ComicBook. "L'unica cosa che so è che il film tratterà la storia di Gamora e Nebula. Non so neanche se sarà un prequel o un proseguimento temporale della timeline che si è aperta dopo il Time Heist".

Di certo sappiamo che James Gunn è al lavoro: oltre ad aver recentemente svelato gli storyboard di Guardiani della Galassia 3, il regista ha precisato che gli eventi di questo terzo capitolo saranno successivi a quelli di Avengers: Endgame. E' probabile quindi che la pellicola conclusiva della saga dei Guardiani della Galassia riguarderà la ricerca di Gamora, sparita dopo la sconfitta di Thanos.

Guardiani della Galassia Vol. 3 è atteso nelle sale a maggio 2023. Le riprese non sono ancora iniziate, ma ci sono elementi per credere che sarà un finale molto emotivo, come il fatto che il cast di Guardiani della Galassia 3 si sia commosso alla lettura dello script.