Guardiani della Galassia 3, cambia la location delle riprese: ecco dove si girerà

Con la pratica The Suicide Squad ormai praticamente archiviata James Gunn è pronto a tuffarsi nuovamente (per l'ultima volta?) in quel Marvel Cinematic Universe che non troppo tempo fa sembrava averlo ripudiato abbastanza frettolosamente: c'è un Guardiani della Galassia vol.3 da girare e a breve si comincerà a fare sul serio.

Nonostante negli ultimi tempi gli studios abbiano dovuto prendere atto della voglia di Dave Bautista di dire addio ai Guardiani della Galassia l'entusiasmo non sembra mancare alla crew che, stando alle ultime notizie, dovrebbe riunirsi nel corso del prossimo autunno per dare il via ai lavori su questo capitolo conclusivo della trilogia spaziale dell'MCU.

Lavori che, fino a poco fa, sembravano doversi svolgere a Londra: le ultime voci, però, parlano di un probabile cambio di rotta. Complici anche gli impegni di Gunn oltreoceano, infatti, le riprese di Guardiani della Galassia vol.3 potrebbero aver luogo ad Atlanta, città che già nei mesi scorsi ha ospitato le riprese di Spider-Man: No Way Home e Loki.

Ciò che è certo, comunque, è che Peter Quill e soci stiano per tornare: quanta voglia avete di rivedere sul grande schermo la banda più divertente e meno raccomandabile della galassia? Fatecelo sapere nei commenti! Nei giorni scorsi, intanto, Dave Bautista è tornato a parlare del licenziamento di James Gunn.