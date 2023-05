Guardiani della Galassia 3 parte bene al box office, ma sotto a Guardiani della Galassia 2

Le previsioni di incasso di Guardiani della Galassia 3 ci avevano preso in pieno, come spesso accade, dato che il nuovo capitolo della saga del Marvel Cinematic Universe è partito bene al box office nord-americano ma con cifre inferiori rispetto al suo predecessore Guardiani della Galassia 2.

Negli incassi di venerdì 5 maggio, il giorno d'apertura negli States, Guardiani della Galassia Vol. 3 ha debuttato al primo posto con 48 milioni di dollari, un punteggio 'A' su CinemaScore (il terzo consecutivo per la saga) e una previsione sull'intero week-end domestico confermata a 110 milioni di dollari, in calo del -25% rispetto all'esordio da 146,5 milioni di Guardiani della Galassia 2 ma anche più alta del 17% rispetto all'apertura da 94,3 milioni del film originale del 2014.

A livello globale, invece, il debutto per l'ultimo film Marvel Studios scritto e diretto da James Gunn dovrebbe attestarsi intorno ai 260 milioni di dollari alla fine del primo week-end di programmazione: con gli incassi di venerdì 5 maggio inclusi, il film è già arrivato a 119,7 milioni di dollari in tutto il mondo, di questi 71,5 milioni provengono dai botteghini internazionali, che entro domenica dovrebbero aver accumulato un totale di 150 milioni di dollari. Anche in Italia Guardiani della Galassia Vol. 3 è in prima posizione, e dopo aver incassato altri 805mila euro venerdì 5 maggio è già arrivato ad un totale di 2,1 milioni.

Se avete già visto il film oppure non temete gli spoiler, riviviamo insieme cosa succede nel finale di Guardiani della Galassia 3.