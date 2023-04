Guardiani della Galassia 3 avrà la prima F-bomb del MCU: ecco la clip ufficiale!

In rete è stata diffusa una nuova clip tratta da Guardiani della Galassia Vol. 3 e questo ultimo estratto è particolarmente importante per la storia del Marvel Cinematic Universe. Durante la clip, infatti, lo Star-Lord di Chris Pratt pronuncia quella che sarà la prima F-bomb detta in questo universo narrativo e nel film non ci sarà censura.

Nella nuova clip del sequel del Marvel Cinematic Universe, è un frustrato Peter Quill/Star-Lord (Chris Pratt) a pronunciare la parola "fucking" censurata (solo per la diffusione della clip) mentre istruisce l'aliena Nebula (Karen Gillan) su come "aprire la fottuta portiera" di un'auto. Su Twitter, Gunn ha confermato che "naturalmente" la parola con la F sarà senza censura nel film che gli spettatori vedranno in sala.

"Si può avere solo una [parola con la F non censurata] in un film PG-13", ha twittato Gunn a proposito del dialogo. "Detto questo, non era prevista - ho detto a Chris [Pratt] di aggiungerla sul set e ha reso il momento più divertente, quindi l'abbiamo tenuta".

Guardiani della Galassia Vol. 3 è ufficialmente classificato PG-13 per le sue "sequenze intense di violenza e azione, linguaggio forte, riferimenti suggestivi alla droga e i suoi elementi tematici". In ogni caso, le prime reazioni di Guardiani 3 sono davvero sbalorditive.

Naturalmente, i Marvel Studios hanno bisogno di tornare ad avere delle ottime recensioni dopo i recenti insuccessi di critica, specialmente dopo il deludente risultato di Ant-Man 3 al box-office.

I Marvel Studios avevano già inserito una parolaccia con la F - anche se in quel caso arrivò censurata - già in Iron Man 2 del 2010, durante uno scambio di battute tra Tony Stark (Robert Downey Jr.) e il senatore Stern (Garry Shandling). La stessa parola è stata tagliata o censurata anche in Spider-Man: Homecoming, Spider-Man: Far From Home, Avengers: Infinity War e She-Hulk: Attorney at Law, ed è stata pronunciata esplicitamente solo nelle produzioni Marvel Television con rating MA trasmesse originariamente su Netflix: parliamo ovviamente delle serie su Daredevil, Jessica Jones e The Punisher.